Балкон часто становится складом в квартирах, где мало места. Здесь часто оставляют консервации, ненужные сумки, корзины, вазоны, уборочные предметы. А вот что нельзя хранить на балконе – расскажет 24 Канал.

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Список вещей, которые не нужно хранить на балконе

Газовые баллоны ни в коем случае не храните на балконе. Это часто причина пожаров. Их следует держать в темном, сухом месте, где нет солнца. Такая же ситуация с пиротехникой, которая может причинить взрыв.



Газовый баллон / Фото "Розетка"

Легковоспламеняющиеся жидкости занимают одно из ведущих мест в этом списке. Речь идет о бензине и ацетоне. Они могут стать причиной пожара. Такие специфические вещества необходимо положить в специальную тару, на которую не попадает солнце.



Ацетон / Фото Drive2

Любая техника – не самый лучший вариант, чтобы держать на балконе. В частности, телефоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты. Микросхемы не выдержат перепадов температур, тогда как батареи из-за нагревания могут взорваться.



Техника / Фото Business.site

Не ставьте на балкон пищевые продукты или напитки, особенно в летний сезон во время жары. Из-за высокой температуры пища будет портиться. К тому же могут появиться вредные бактерии, приводящие к отравлению.

Это касается и закруток. Банки с консервациями можно оставлять на балконе, если температура ниже +5.



Пищевые продукты / Фото AgroNews

Предметы из натурального дерева не советуют удерживать на балконе. Это нередко приводит к ухудшению их вида из-за солнечных лучей днем и влажной вечером.