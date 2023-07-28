Балкон часто становится складом в квартирах, где мало места. Здесь часто оставляют консервации, ненужные сумки, корзины, вазоны, уборочные предметы. А вот что нельзя хранить на балконе – расскажет 24 Канал.
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Список вещей, которые не нужно хранить на балконе
Газовые баллоны ни в коем случае не храните на балконе. Это часто причина пожаров. Их следует держать в темном, сухом месте, где нет солнца. Такая же ситуация с пиротехникой, которая может причинить взрыв.
Газовый баллон / Фото "Розетка"
Легковоспламеняющиеся жидкости занимают одно из ведущих мест в этом списке. Речь идет о бензине и ацетоне. Они могут стать причиной пожара. Такие специфические вещества необходимо положить в специальную тару, на которую не попадает солнце.
Ацетон / Фото Drive2
Любая техника – не самый лучший вариант, чтобы держать на балконе. В частности, телефоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты. Микросхемы не выдержат перепадов температур, тогда как батареи из-за нагревания могут взорваться.
Техника / Фото Business.site
Не ставьте на балкон пищевые продукты или напитки, особенно в летний сезон во время жары. Из-за высокой температуры пища будет портиться. К тому же могут появиться вредные бактерии, приводящие к отравлению.
- Это касается и закруток. Банки с консервациями можно оставлять на балконе, если температура ниже +5.
Пищевые продукты / Фото AgroNews
Предметы из натурального дерева не советуют удерживать на балконе. Это нередко приводит к ухудшению их вида из-за солнечных лучей днем и влажной вечером.
- Одежду и обувь тоже не рекомендуется хранить на балконном помещении. Особенно – из кожи и замши. Их качество может ухудшиться.