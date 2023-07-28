Балкон часто стає складом у квартирах, де не достатньо місця. Тут часто залишають консервації, непотрібні сумки, кошики, вазони, предмети для прибирання. А от що не можна зберігати на балконі – розповість 24 Канал.

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Перелік речей, які не треба зберігати на балконі

Газові балони у жодному разі не зберігайте на балконі. Це часта причина пожеж. Їх варто тримати в темному, сухому місці, де нема сонця. Така ж сама ситуація з піротехнікою, яка можна причинити вибух.



Газовий балон / Фото "Розетка"

Легкозаймисті рідини займають одне з провідних місць у цьому списку. Йдеться про бензин і ацетон. Вони також можуть стати причиною пожежі. Такі специфічні речовини необхідно покласти у спеціальну тару, на яку не потраплятиме сонце.



Ацетон / Фото Drive2

Будь-яка техніка – не найкращий варіант, аби тримати на балконі. Зокрема, телефони, ноутбуки, телевізори, планшети. Мікросхеми не витримають перепадів температур, тоді як батареї через нагрівання можуть вибухнути.



Техніка / Фото Business.site

Не ставте на балкон харчові продукти чи напої, особливо в літній сезон під час спеки. Через високу температуру їжа буде псуватися. До того ж можуть з'явитися шкідливі бактерії, які призводять до отруєння.

Це стосується й закруток. Банки з консерваціями можна залишати на балконі, якщо температура нижча, ніж +5.



Харчові продукти / Фото AgroNews

Предмети з натурального дерева не радять утримувати на балконі. Це нерідко спричиняє погіршення їхнього вигляду через сонячні промені вдень та вологу ввечері.