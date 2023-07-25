Іноді господині бідкаються, що робити з дверцятами пральної машини: зачиняти чи залишати відчиненими. Від цього залежить, наскільки довго побутова техніка вам прослужить. 24 Канал розповість, чи треба закривати дверцята в правильній машинці.

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Чи варто закривати дверцята в пралці

Будь-який фахівець, який ремонтує пральні машинки, скаже, що двері обов'язково треба залишати відкритими, коли закінчили прання. Коли вони певний час закриті, періодично з'являються неприємні наслідки.

Пам'ятаймо, що у пральній машинці постійно є волога. Повністю витерти всю мокроту звідти ви не зможете. Переважно вода залишається в самому барабані та в гумових прокладках навколо люка. Повне випаровування – нереальне, тож там починають розвиватись бактерії та цвіль.



Витираємо воду з гуми / Фото "Техногарант"

Залишки води можуть увібрати речі в барабані, які там прались. Щодо води в гумових насадках, вона перебуватиме там, поки не висохне або коли ви її самостійно не витрете.

До того ж стає відчутним неприємний запах. Коли машинка чиста, ви можете залишати там одяг навіть на 8 годин. Але от, коли там живуть мікроби, одяг також почне смердіти вже за 2 години.

Тож відкриті дверцята пральної машинки – просто необхідність для циркуляції повітря та чистоти всередині.

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