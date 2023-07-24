У морозилку ми ставимо м'ясу, рибу, овочі, ягоди, морозиво. І потім, за потреби, маємо усе поруч. Але для того, щоб техніка добре працювала, час від часу її треба розморожувати та промивати. По-іншому вона може вийти з ладу. Як це правильно зробити – підкаже 24 Канал.

Знадобиться Для чого класти туалетний папір в холодильник: несподіваний трюк

Як розморожувати морозилку

Знайдіть вимикач живлення вашого холодильника та вимкніть його . Відключіть його від електромережі, витягнувши вилку з розетки.

Витягніть усі продукти з морозильної камери та переставте їх у холодне місце. Можна попросити сусіда зберігати свої харчі в його морозилці певний час.

Розморожуйте природним шляхом. Якщо у вас є достатньо часу, можна просто залишити дверцята морозильної камери відчиненими на деякий час, щоб лід танув природно. Майте на увазі, що цей процес може зайняти кілька годин або днів, залежно від стану накопиченого льоду.



Морозильна камера в льоду / Фото "Ремонти"