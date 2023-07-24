В морозилку мы ставим мясо, рыбу, овощи, ягоды, мороженое. И потом, при необходимости, есть все рядом. Но для того чтобы техника хорошо работала, время от времени ее нужно размораживать и промывать. По-другому она может выйти из строя. Как это правильно сделать – подскажет 24 Канал.

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Как размораживать морозилку

Найдите выключатель питания вашего холодильника и выключите его . Отключите его от электросети, вынув из розетки вилку.

Извлеките все продукты из морозильной камеры и переставьте их в холодное место. Можно попросить соседа хранить свои продукты в его морозилке определенное время.

Размораживайте естественным путем. Если у вас есть достаточно времени, можно просто оставить дверцу морозильной камеры открытой на некоторое время, чтобы лед таял естественно. Имейте в виду, что этот процесс может занять несколько часов или дней в зависимости от состояния накопленного льда.



Морозильная камера во льду / Фото "Ремонты"