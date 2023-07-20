Холодильник следует мыть хотя бы раз в месяц. Иначе – они и грязь будут только накапливаться. Есть один интересный лайфхак, как справиться с холодильником с помощью рулона туалетной бумаги.

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Лайфхак с туалетной бумагой

Перед тем, как провести эту процедуру, следует хорошо помыть холодильник. Для этого извлеките все полки и подставки, чтобы было проще чистить. Особо обратите внимание на резину на дверце, потому что там много грязи.



Мытье холодильника / Фото "Веселый дом"

Самое лучшее - развести воду с уксусом и потереть резину губкой или тряпкой. Качественно протрите все поверхности в холодильнике и его части.



Пищевая сода / Фото Good House

Далее рулон бумаги следует обработать определенным раствором, благодаря которому в вашем холодильнике будет свежо. Смешайте в сосуде воду с несколькими ложками пищевой соды. Погрузите туда туалетную бумагу.

После того как наберет жидкость, положите его снизу холодильника, чтобы не мешал другим продуктам.

Суть этой идеи в том, что обычная пищевая сода впитывает неприятные запахи. Оптимально брать небольшой рулон, чтобы он не занимал много пространства внутри холодильника.