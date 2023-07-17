Вода оставляет известковый налет на хоть какой сантехнике, которым отчистить бывает трудно. Если у вас нет химических средств, попробуйте отчистить народными методами, которые собрал 24 Канал.

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Народные методы чистки душа

Уксус является эффективным средством для удаления известкового налета. Смешайте 2 столовых ложки жидкости в 1 стакане теплой воды. Перелейте раствор в пластиковую бутылку с распылителем и опрыскайте им поверхность душа, особенно места с налетом. Оставьте на время, а затем смойте чистой водой.



Уксус / Фото Harchi.info

Лимонный сок обладает свойствами, помогающими удалить известковый налет. Нанесите его на губку или мягкую ткань и потрите воронку. Можете взять и лимонную кислоту: 25 граммов на 500 миллилитров горячей воды. Следует погрузить душевую насадку, чтобы легче было чистить.



Лимонный сок / Фото Big

Кока Кола – неожиданный, но действенный метод чистки душевой насадки. Определенное количество жидкости нужно подогреть. Когда нагреется жидкость, положите туда насадку на час, после чего промойте.



Кока-кола / Фото Landlord.ua

Очень простое средство, которое есть абсолютно у каждого дома – это зубная паста. Нанесите небольшое количество зубной пасты на губку или щетку и очистите налет на поверхности воронки. Затем смойте чистой водой.



Зубная паста / Фото Стоматология Mom's