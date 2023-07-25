Иногда хозяйки жалуются, что делать с дверцей стиральной машины: закрывать или оставлять открытыми. От этого зависит, сколь долго бытовая техника вам прослужит. 24 Канал расскажет, нужно ли закрывать дверцу в правильной машинке.

Попробуйте Морозилка вся покрылась льдом: как это быстро исправить

Стоит ли закрывать дверцу в стиралке

Любой специалист, ремонтирующий стиральные машинки, скажет, что дверь обязательно нужно оставлять открытыми, когда закончили стирку. Когда они некоторое время закрыты, периодически появляются неприятные последствия.

Помните, что в стиральной машинке постоянно есть влага. Полностью вытереть всю мокроту оттуда вы не сможете. В основном вода остается в самом барабане и в резиновых прокладках вокруг люка. Полное испарение нереально, поэтому там начинают развиваться бактерии и плесень.



Вытираем воду из резины / Фото "Техногарант"

Остатки воды могут впитать вещи в барабане, которые там стирались. Что касается воды в резиновых насадках, она будет находиться там, пока не высохнет или когда вы ее самостоятельно не вытрете.

К тому же становится ощутимый неприятный запах. Когда машинка чистая, вы можете оставлять там одежду даже на 8 часов. Но вот, когда там живут микробы, одежда тоже начнет вонять уже через 2 часа.

Так что открытая дверца стиральной машинки – просто необходимость для циркуляции воздуха и чистоты внутри.

Также обратите внимание на следующие вещи: