Иногда хозяйки жалуются, что делать с дверцей стиральной машины: закрывать или оставлять открытыми. От этого зависит, сколь долго бытовая техника вам прослужит. 24 Канал расскажет, нужно ли закрывать дверцу в правильной машинке.
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Стоит ли закрывать дверцу в стиралке
Любой специалист, ремонтирующий стиральные машинки, скажет, что дверь обязательно нужно оставлять открытыми, когда закончили стирку. Когда они некоторое время закрыты, периодически появляются неприятные последствия.
Помните, что в стиральной машинке постоянно есть влага. Полностью вытереть всю мокроту оттуда вы не сможете. В основном вода остается в самом барабане и в резиновых прокладках вокруг люка. Полное испарение нереально, поэтому там начинают развиваться бактерии и плесень.
Вытираем воду из резины / Фото "Техногарант"
- Остатки воды могут впитать вещи в барабане, которые там стирались. Что касается воды в резиновых насадках, она будет находиться там, пока не высохнет или когда вы ее самостоятельно не вытрете.
К тому же становится ощутимый неприятный запах. Когда машинка чистая, вы можете оставлять там одежду даже на 8 часов. Но вот, когда там живут микробы, одежда тоже начнет вонять уже через 2 часа.
Так что открытая дверца стиральной машинки – просто необходимость для циркуляции воздуха и чистоты внутри.
Также обратите внимание на следующие вещи:
- вытаскивайте одежду из стирки сразу после стирки. Лучшее не держать его в барабане часами;
- не извлекайте вещи, когда техника все еще подключена к сети;
- пытаться открыть машинку при выполнении режима;
- сушить вещи на дверях техники.