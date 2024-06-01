Ось ці прізвища раніше належали курцям: можливо, знайдете своє у переліку

Раніше людей, які багато курили, можна було розпізнати за прізвищами. Вони зустрічаються й у наш час, тож, можливо, саме ваші предки мали таку погану звичку.

Прізвища, які колись належали курцям, можна розпізнати за звучанням. Повний перелік знаходьте у матеріалі, який публікуємо нижче.

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Список прізвищ, які отримували курці

Прізвища Кріпак, Кріпаченко та Кріпаков утворилися від слова "кріпак". У давні часи таку назву мав міцний тютюн. Однак це родове ім'я отримували й кріпаки.

Скільки людей мають ці прізвища: Кріпак – 1348, Кріпаченко – 41, Кріпаков – 32. Вони менш поширені на заході України.

Родові імена Курій та Курійчук також давали людям, які курили. Перше зараз має 1398 носіїв. Найбільше зустрічається у Львові, у селі Ясениця-Замкова, що на Львівщині, та у Хмельницькому. Власників другого прізвища є лише 11.

Які прізвища давали курцям / Фото Canva

Люди, які курили люльку, отримували особливі родові імена: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак, Люлюк, Люлюкін та Люлюков.

Скільки людей мають ці прізвища : Люлька – 1473, Люльченко – 435, Люлько – 927, Люльчак – 590, Люлюк – 194, Люлюкін – 7, Люлюков – 2. Бачимо, що деякі більш популярні, аніж попередні.

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