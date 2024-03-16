Деякі люди особливо зважали на матеріальні цінності. Однак це зовсім не означає, що вони були жадібними. Які прізвища давали таким особистостям, читайте у матеріалі.

До уваги кожного Розумні люди, хитрі та плакси: добірка прізвищ, які пов'язані з особливостями характеру

Прізвища, які люди отримували через любов до грошей

Гривна, Четвертак, Коруна, Грош, Копійка, Пінязь та Галаган – саме такі прізвища належали людям, які мали особливу пристрасть до грошей. Можливо, якесь з них досі можна знайти в різних областях України. Тож уважно придивіться до родових імен своїх друзів, одногрупників, однокласників чи колег.

Також є прізвища, які пов'язані з коштами, але більше стосуються професій, якими займалися чоловіки та жінки. Зокрема, вони брали активну участь у торгових справах. Йдеться про такі варіанти: Караван, Флис, Базар, Вага. Не забули й про людей, які не любили ділитися грошима. Вони могли отримати прізвище Скупий.

Добірка прізвищ, утворених від числівників

Прізвища, які утворилися від числівників, – не такі популярні, адже вони майже не мають похідних варіантів. Крім того, можуть досить швидко забуватися. У список потрапило декілька родових імен:

Півторак

Одинчак

Вторак

Третяк

Четвертак

Шестак

Семерак

Семеренко

Восьмак

Десятирик

Подвайцятник

Сотченко

Ось такими цікавими українськими прізвищами ми сьогодні поділилися. Можливо, у переліку ви знайдете й своє. Людям часто цікаво знати більше про походження предків: якими вони були насправді.