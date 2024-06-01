Прізвища, які колись належали курцям, можна розпізнати за звучанням. Повний перелік знаходьте у матеріалі, який публікуємо нижче.
Клас Ваші предки були елітою: 17 українських прізвищ, які належали інтелігенції
Список прізвищ, які отримували курці
Прізвища Кріпак, Кріпаченко та Кріпаков утворилися від слова "кріпак". У давні часи таку назву мав міцний тютюн. Однак це родове ім'я отримували й кріпаки.
- Скільки людей мають ці прізвища: Кріпак – 1348, Кріпаченко – 41, Кріпаков – 32. Вони менш поширені на заході України.
Родові імена Курій та Курійчук також давали людям, які курили. Перше зараз має 1398 носіїв. Найбільше зустрічається у Львові, у селі Ясениця-Замкова, що на Львівщині, та у Хмельницькому. Власників другого прізвища є лише 11.
Які прізвища давали курцям / Фото Canva
Люди, які курили люльку, отримували особливі родові імена: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак, Люлюк, Люлюкін та Люлюков.
- Скільки людей мають ці прізвища: Люлька – 1473, Люльченко – 435, Люлько – 927, Люльчак – 590, Люлюк – 194, Люлюкін – 7, Люлюков – 2. Бачимо, що деякі більш популярні, аніж попередні.
Які прізвища отримували люди, які любили гроші
- У давні часи людям, які любили гроші, також давали певні прізвища. До прикладу, Гривна, Четвертак, Коруна, Грош та Копійка.
- Тим, хто не дуже ділився коштами, належало прізвище Скупий, а людям, які працювали у торговій сфері такі: Караван, Флис, Базар, Вага.