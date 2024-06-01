Фамилии, которые когда-то принадлежали курильщикам, можно распознать по звучанию. Полный перечень находите в материале, который публикуем ниже.

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Список фамилий, которые получали курильщики

Фамилии Крипак, Крипаченко и Крипаков образовались от слова "крепостной". В давние времена такое название имел крепкий табак. Однако это родовое имя получали и крепостные.

Сколько людей имеют эти фамилии: Крипак – 1348, Крипаченко – 41, Крипаков – 32. Они менее распространены на западе Украины.

Родовые имена Курий и Курийчук также давали людям, которые курили. Первое сейчас имеет 1398 носителей. Больше всего встречается во Львове, в селе Ясеница-Замковая, что на Львовщине, и в Хмельницком. Владельцев второй фамилии есть только 11.

Какие фамилии давали курильщикам / Фото Canva

Люди, которые курили трубку, получали особые родовые имена: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак, Люлюк, Люлюкин и Люлюков.

Сколько людей имеют эти фамилии : Люлька – 1473, Люльченко – 435, Люлько – 927, Люльчак – 590, Люлюк – 194, Люлюкин – 7, Люлюков – 2. Видим, что некоторые более популярны, чем предыдущие.

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