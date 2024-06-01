Фамилии, которые когда-то принадлежали курильщикам, можно распознать по звучанию. Полный перечень находите в материале, который публикуем ниже.
Класс Ваши предки были элитой: 17 украинских фамилий, которые принадлежали интеллигенции
Список фамилий, которые получали курильщики
Фамилии Крипак, Крипаченко и Крипаков образовались от слова "крепостной". В давние времена такое название имел крепкий табак. Однако это родовое имя получали и крепостные.
- Сколько людей имеют эти фамилии: Крипак – 1348, Крипаченко – 41, Крипаков – 32. Они менее распространены на западе Украины.
Родовые имена Курий и Курийчук также давали людям, которые курили. Первое сейчас имеет 1398 носителей. Больше всего встречается во Львове, в селе Ясеница-Замковая, что на Львовщине, и в Хмельницком. Владельцев второй фамилии есть только 11.
Какие фамилии давали курильщикам / Фото Canva
Люди, которые курили трубку, получали особые родовые имена: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак, Люлюк, Люлюкин и Люлюков.
- Сколько людей имеют эти фамилии: Люлька – 1473, Люльченко – 435, Люлько – 927, Люльчак – 590, Люлюк – 194, Люлюкин – 7, Люлюков – 2. Видим, что некоторые более популярны, чем предыдущие.
Какие фамилии получали люди, которые любили деньги
- В давние времена людям, которые любили деньги, также давали определенные фамилии. К примеру, Гривна, Четвертак, Коруна, Грош и Копейка.
- Тем, кто не очень делился средствами, принадлежала фамилия Скупой, а людям, которые работали в торговой сфере такие: Караван, Флис, Базар, Вага.