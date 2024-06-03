Підбірка цікавих прізвищ, які раніше давали позашлюбним дітям
Джерело:ТСН
У давні часи діти, які були народжені не у шлюбі, отримували певні прізвища. Справа вважалася доволі делікатною, тому варіант потрібно було обирати ретельно, згідно зі всіма правилами, що існували у той час.
Цікаво, що незаконнонародженим дітям імена давали під час обряду хрещення. Зокрема, обирали варіант за церковним календарем. А от по батькові у малюка було від хрещеного, пише LifeStyle 24.
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Які прізвища отримували позашлюбні діти
Серед прізвищ, які належали дітям, народженим поза шлюбом, були такі: Кривтюк, Покровтюк, Кривдюк. Помітно, що вони мають однакове закінчення – -юк, однак у наш час вже не зустрічаються.
Бували випадки, що батько приймав новонародженого. Так, у майбутньому син або донька могли взяти його прізвище замість того, що їм дали колись. До речі, родове ім'я дитина інколи отримувала й від дідуся по маминій лінії. Проте на це потрібна була його згода.
Прізвища також брали від жінок. Наприклад, Катренко, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Фещин, Олянич, Марунчак, Гануляк, Маріяш, Катеринюк, Маланчук, Паращук та Маланюк.
Час від часу траплялося й таке, що малюкові давали родове ім'я чоловіка, який міг бути його батьком. Однак робили скорочену форму: Четвертинський – Вертинський, Калитовський – Литовський.
Які прізвища давали людям, які курили
- Чимало прізвища раніше асоціювалися з курцями. Зокрема, Кріпак, Кріпаченко, Кріпаков, Курій та Курійчук.
- Їх, до речі, можна почути й у наш час на Львівщині та Хмельниччині.
- Багато родових імен належали людям, які курили саме люльку: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак.