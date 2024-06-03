Интересно, что незаконнорожденным детям имена давали во время обряда крещения. В частности, выбирали вариант по церковному календарю. А вот отчество у малыша было от крестного, пишет LifeStyle 24.
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Какие фамилии получали внебрачные дети
Среди фамилий, которые принадлежали детям, рожденным вне брака, были такие: Кривтюк, Покровтюк, Кривдюк. Заметно, что они имеют одинаковое окончание – -юк, однако в наше время уже не встречаются.
Бывали случаи, что отец принимал новорожденного. Так, в будущем сын или дочь могли взять его фамилию вместо того, что им дали когда-то. Кстати, родовое имя ребенок иногда получал и от дедушки по маминой линии. Однако на это нужно было его согласие.
Фамилии для внебрачных детей / Фото Canva
Фамилии также брали от женщин. Например, Катренко, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Фещин, Олянич, Марунчак, Гануляк, Марияш, Катеринюк, Маланчук, Паращук и Маланюк.
Время от времени случалось и такое, что малышу давали родовое имя мужчины, который мог быть его отцом. Однако делали сокращенную форму: Четвертинский – Вертинский, Калитовский – Литовский.
Какие фамилии давали людям, которые курили
- Многие фамилии раньше ассоциировались с курильщиками. В частности, Крепак, Крипаченко, Крипаков, Курий и Курийчук.
- Их, кстати, можно услышать и в наше время на Львовщине и Хмельнитчине.
- Многие родовые имена принадлежали людям, которые курили именно трубку: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак.