Польские родовые имена довольно легко распознать, поскольку они имеют окончания -ский или -цкий. К примеру, Галицкий, Вишневский, Ковалевский, Валевский и Потоцкий.

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Список фамилий польского происхождения

Сначала приведенные фамилии принадлежали польским аристократам, а через некоторое время распространились по территории Украины. Впоследствии начали появляться и другие родовые имена, которые образовались из прозвищ: Вербицкий, Левицкий, Артемовский, Хмельницкий, Руданский, Заднепрянский и Ивановский.

В регионах Украины, которые ранее принадлежали Речи Посполитой, можно встретить фамилии, что имеют окончания -чук, -ук, -ак и -юк. Интересно, что они происходят от имен, которые дети получали во время обряда крещения. В перечень попали: Ткачук, Контратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребняк и Попильнюк.

Фамилии, которые имеют польские корни / Фото Pixabay

Фамилии, у которых греческое и турецкое происхождение