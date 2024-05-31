Греческие родовые имена довольно необычно звучат для Украины. Некоторые фамилии немного изменились, ведь к ним добавили суффиксы. Например, Бузовчу – Бузовчук.

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Какие фамилии имеют греческое происхождение

Среди фамилий, которые имеют греческие корни, есть такие: Варсамас, Габида, Имерели, Мрамор, Ялу, Яцько, Каракоз, Балабан, Узун и Темир.

Некоторые родовые имена образовались от определенных слов. В частности, Ахбаш переводится как "светловолосый", Балабан – "огромный", Волониц – "вязальная спица", Киор – "слепой", Куркчи – "меховой". Две греческие фамилии, Мангуш и Шамли, происходят от названий населенных пунктов.

Откуда происходят украинские фамилии / Фото Freepik

Еврейское и неизвестное происхождение фамилий