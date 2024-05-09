Неизвестно, как появились фамилии, которым более тысячи лет. Они имеют окончания -ахно, -ман и -вер и до сих пор изучаются учеными.
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Перечень самых загадочных украинских фамилий
В фамилиях Махно, Ватахно, Сахно, Дахно, Кахно и Тахно меняются только первые буквы. Кроме того, они не вызывают никаких ассоциаций, по которым можно было бы разгадать происхождение. Встречаются в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, реже – в западных регионах.
Одинаковые окончания имеют и такие родовые имена: Бацман, Варман, Котьман, Отман, Сурман, Бикман и Тарман. Существует мнение, что первое из датского языка трактуется как "лодочник", однако неизвестно, как оно попало в Украину.
Тайна происхождения украинских фамилий / фото Freepik
В списке самых загадочных фамилий также есть те, что наиболее распространены на Киевщине. В частности, речь идет об Отвер, Ивер, Тавер, Авер и Хавер.
Фамилии, которые остались только в Украине
- Украинские фамилии являются очень древними. Некоторые возникли еще во времена Запорожской Сечи, а другие имеют довольно шутливое звучание.
- В список попали такие: Перебейнос, Нагнибида, Майборода, Гуляйдень, Завалыпич, Тягнирядно, Вырвикишка, Неежборщ, Несвятипаска.
- Некоторые родовые имена, к примеру, происходят от названий профессий. Заплюйсвечка – от пономаря, Мукосиенко – от мельника, а Дубогрызенко – от плотника.