Неизвестно, как появились фамилии, которым более тысячи лет. Они имеют окончания -ахно, -ман и -вер и до сих пор изучаются учеными.

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Перечень самых загадочных украинских фамилий

В фамилиях Махно, Ватахно, Сахно, Дахно, Кахно и Тахно меняются только первые буквы. Кроме того, они не вызывают никаких ассоциаций, по которым можно было бы разгадать происхождение. Встречаются в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, реже – в западных регионах.

Одинаковые окончания имеют и такие родовые имена: Бацман, Варман, Котьман, Отман, Сурман, Бикман и Тарман. Существует мнение, что первое из датского языка трактуется как "лодочник", однако неизвестно, как оно попало в Украину.

Тайна происхождения украинских фамилий / фото Freepik

В списке самых загадочных фамилий также есть те, что наиболее распространены на Киевщине. В частности, речь идет об Отвер, Ивер, Тавер, Авер и Хавер.

Фамилии, которые остались только в Украине