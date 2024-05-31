Грецькі родові імена доволі незвичайно звучать для України. Деякі прізвища трохи змінилися, адже до них додали суфікси. Наприклад, Бузовчу – Бузовчук.
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Які прізвища мають грецьке походження
Серед прізвищ, які мають грецьке коріння, є такі: Варсамас, Габіда, Імерелі, Мармур, Ялу, Яцько, Каракоз, Балабан, Узун та Темір.
Деякі родові імена утворилися від певних слів. Зокрема, Ахбаш перекладається як "світловолосий", Балабан – "величезний", Волониць – "в'язальна спиця", Кіор – "сліпий", Куркчі – "хутряний". Два грецькі прізвища, Мангуш та Шамлі, походять від назв населених пунктів.
Звідки походять українські прізвища / Фото Freepik
Єврейське та невідоме походження прізвищ
- У давні часи на території України (особливо Правобережної) мешкало чимало євреїв, тому через це утворилися деякі родові імена.
- У список прізвищ, які мають єврейське походження, потрапили такі: Зельман, Атлас, Ребман, Габінет та Шайгець.
- Походження деяких українських прізвищ досі невідоме. Однак можна помітити, що вони мають однакові закінчення.
- Серед таємничих родових імен є Бацман, Сурман, Отвер, Хавер, Дахно та Сахно. Перше, до речі, з данської мови перекладається як "човняр", а от два останні найчастіше зустрічаються на Київщині.