Цікаво, що незаконнонародженим дітям імена давали під час обряду хрещення. Зокрема, обирали варіант за церковним календарем. А от по батькові у малюка було від хрещеного, пише LifeStyle 24.
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Які прізвища отримували позашлюбні діти
Серед прізвищ, які належали дітям, народженим поза шлюбом, були такі: Кривтюк, Покровтюк, Кривдюк. Помітно, що вони мають однакове закінчення – -юк, однак у наш час вже не зустрічаються.
Бували випадки, що батько приймав новонародженого. Так, у майбутньому син або донька могли взяти його прізвище замість того, що їм дали колись. До речі, родове ім'я дитина інколи отримувала й від дідуся по маминій лінії. Проте на це потрібна була його згода.
Прізвища для позашлюбних дітей / Фото Canva
Прізвища також брали від жінок. Наприклад, Катренко, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Фещин, Олянич, Марунчак, Гануляк, Маріяш, Катеринюк, Маланчук, Паращук та Маланюк.
Час від часу траплялося й таке, що малюкові давали родове ім'я чоловіка, який міг бути його батьком. Однак робили скорочену форму: Четвертинський – Вертинський, Калитовський – Литовський.
Які прізвища давали людям, які курили
- Чимало прізвища раніше асоціювалися з курцями. Зокрема, Кріпак, Кріпаченко, Кріпаков, Курій та Курійчук.
- Їх, до речі, можна почути й у наш час на Львівщині та Хмельниччині.
- Багато родових імен належали людям, які курили саме люльку: Люлька, Люльченко, Люлько, Люльчак.