Цікаво, що незаконнонародженим дітям імена давали під час обряду хрещення. Зокрема, обирали варіант за церковним календарем. А от по батькові у малюка було від хрещеного, пише LifeStyle 24.

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Які прізвища отримували позашлюбні діти

Серед прізвищ, які належали дітям, народженим поза шлюбом, були такі: Кривтюк, Покровтюк, Кривдюк. Помітно, що вони мають однакове закінчення – -юк, однак у наш час вже не зустрічаються.

Бували випадки, що батько приймав новонародженого. Так, у майбутньому син або донька могли взяти його прізвище замість того, що їм дали колись. До речі, родове ім'я дитина інколи отримувала й від дідуся по маминій лінії. Проте на це потрібна була його згода.

Прізвища для позашлюбних дітей / Фото Canva

Прізвища також брали від жінок. Наприклад, Катренко, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Фещин, Олянич, Марунчак, Гануляк, Маріяш, Катеринюк, Маланчук, Паращук та Маланюк.

Час від часу траплялося й таке, що малюкові давали родове ім'я чоловіка, який міг бути його батьком. Однак робили скорочену форму: Четвертинський – Вертинський, Калитовський – Литовський.

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