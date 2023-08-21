Покваптеся: 7 квітів, які варто посадити в серпні

У серпні оптимально садити дво- або багаторічні квіти, адже вони довго будуть милувати своїм цвітінням. Підкаже, що саме краще посадити.

У серпні на ділянці можна садити такі квіти, як незабудки, півонії, іриси, гіацинти, флокси. Вони мають певні особливості та умови вирощування. 24 Канал розповість коротко про найважливіші моменти.

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Перелік квітів, які варто посадити в серпні

Півонії – прекрасні квіти, які асоціюються у багатьох з осінню та шкільною порою. Їх видів існує безліч та найкраще приживаються у помірному кліматі. Їх сміливо можна саджати в серпні, вони невимогливі та прості у догляді.



Півонії / Фото Etnosoft

Незабудки вражають довколишніх чистим блакитним кольором. Важливий момент у їхньому вирощуванні – треба періодично пересаджувати, аби вони довше цвіли.



Незабудки / Фото "Професійне насіння"

Гіацинти можна садити з кінця серпня по жовтень. Їх занурюють вглиб на 15 сантиметрів. Слід висаджувати із дистанцією в 12 сантиметрів між рослинами. Вони мають ефектний вигляд на будь-якій ділянці.



Гіацинти / Фото "Матла Фловерс"

Іриси – милі квіти, які мають своїх прихильників. Щоб розмножити іриси, їх корені ділять одразу після того, як закінчили цвісти у серпні-вересні. Переважно садять в землю на 15 сантиметрів. Найкраще ростуть на нейтральному або слаболужному ґрунті.



Іриси / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Флокси вирізняються своїми гострими пелюстками. Їм треба створити умови, максимально схожі до природних. У серпні – це ідеальний варіант для посадки. Їх висота – від 70 до 180 сантиметрів. Ростуть на сонці або у півтіні.



Флокси / Фото Gradina Max

Нарциси теж виглядають доволі ніжно. У серпні цибулини уже можна висаджувати. Між дрібними цибулинами дистанція має бути 7-10 сантиметрів, а між великими – до 15-20 сантиметрів. Пересаджують квіти 1 раз на 5-7 років.



Нарциси / Фото "Аграрії разом"

Астильби – квіти, які розмножують поділом кореня. Найчастіше це роблять із серпня по жовтень, коли вони вже відцвітають. Їх саджають у землю з дистанцією 25-35 сантиметрів один від одного.



Астильби / Фото "Рослиновід"