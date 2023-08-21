В августе на участке можно сажать такие цветы, как незабудки, пионы, ирисы, гиацинты, флоксы. У них есть определенные особенности и условия выращивания. 24 Канал расскажет кратко о важнейших моментах.

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Список цветов, которые стоит посадить в августе

Пионы – прекрасные цветы, которые ассоциируются у многих с осенью и школьными временами. Их видов существует множество и лучше всего приживаются в умеренном климате. Их смело можно сажать в августе, они нетребовательны и просты в уходе.



Пионы / Фото Etnosoft

Незабудки поражают окружающих чистым голубым цветом. Важный момент в их выращивании – нужно периодически пересаживать, чтобы они дольше цвели.



Незабудки / Фото "Профессиональные семена"

Гиацинты можно сажать с конца августа по октябрь. Их погружают вглубь на 15 сантиметров. Следует высаживать с дистанцией в 12 сантиметров между растениями. Они выглядят эффектно на любом участке.



Гиацинты / Фото "Матла Фловерс"

Ирисы – милые цветы, которые имеют своих поклонников. Чтобы размножить ирисы, их корни делят сразу после окончания цвести в августе-сентябре. Преимущественно сажают в землю на 15 сантиметров. Лучше всего растут на нейтральной или слабощелочной почве.



Ирисы / Фото "Комнатные цветы и растения"

Флоксы отличаются своими острыми лепестками. Им нужно создать условия, максимально похожие на естественные. В августе это идеальный вариант для посадки. Их высота – от 70 до 180 сантиметров. Растут на солнце или в полутени.



Флоксы / Фото Gradina Max

Нарциссы тоже выглядят довольно нежно. В августе луковицы уже можно высаживать. Между мелкими луковицами дистанция должна быть 7-10 сантиметров, а между крупными – до 15-20 сантиметров. Пересаживают цветы 1 раз в 5-7 лет.



Нарциссы / Фото "Аграрии вместе"

Астильбы – цветы, которые размножают делением корня. Чаще это делают с августа по октябрь, когда они уже отцветают. Их сажают в землю с дистанцией 25-35 сантиметров друг от друга.



Астильбы / Фото "Растениевод"