Высаживают розы в картофеле ради черенкования, это способ размножения растений. Лучше брать цветы, которые растут в вашей местности, потому что чужеземные могут потом не прижиться. Оптимальный вариант – кустовые розы. Как правильно выращивать цветы в картофеле в домашних условиях – расскажет 24 Канал.

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Зачем запихивать картошку в розы

Черенки – то есть, побеги для размножения, ставят в картофелины перед тем, как высадить в землю, чтобы они подпитались полезными веществами. Речь идет о крахмале, витаминах и достаточной влаге. Картофель также не допускает переохлаждения роз, защищает от вредителей и болезней.



Черенки роз / Фото Pinterest

Для такого дела вам понадобится:

веточки роз;

картофелины, средние по размеру;

мед или сок алоэ для стимуляции корневой системы;

воду;

горшком с землей;

стеклянную банку или пластиковую бутылку.

Как выращивать розу в картофеле

Картошку следует хорошо помыть, вырезать из нее все черные пятна. Тогда ножом делаем дыры на 2-3 сантиметра вглубь.



Дыры в картофеле / Фото Яна Федорова

Далее нужно вырезать несколько побегов из стебля розы. Срезы должны быть не более 1 сантиметра от ножки – части листа, соединяющего пластину со стеблем. Немного листьев следует удалить, чтобы они не тянули питательные вещества.

Помещаем кончик побег в воду с медом. После этого запихиваем в картофелины таким образом, чтобы нижняя почка розы попала внутрь.



Живец в картофелине / Фото Яна Федорова

В таком же виде кладем черенки в картофелины в горшок с землей. Следует засыпать так, чтобы картофель был полностью в грунте.

Учтите, что черенки надо накрыть банками или пакетами. Им нужен эффект теплицы. Иногда снимаем их, чтобы проветривать, по крайней мере 1-2 раза в неделю.

Впоследствии открывать розы можно чаще, чтобы адаптироваться к новым условиям. Ведь скоро придется пересаживать ее в землю на улице. Корни имеют проросты ориентировочно за 1-2 месяца.