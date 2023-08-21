Висаджують троянди в картоплі заради живцювання, це спосіб розмноження рослин. Краще брати квіти, які ростуть у вашій місцевості, бо чужоземні можуть потім не прижитись. Оптимальний варіант – кущові троянди. Тож як правильно вирощувати квіти в картоплі в домашніх умовах – розкаже 24 Канал.

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Навіщо запихати картоплю у троянди

Живці – тобто, пагони для розмноження, ставлять в картоплини перед тим, як висадити в землю, щоб вони підживилися корисними речовинами. Йдеться про крохмаль, вітаміни та достатню вологу. Бульба також не допускає переохолодження троянд, захищає від шкідників та хвороб.



Живці троянд / Фото Pinterest

Для такої справи вам знадобиться:

гілочки троянд;

картоплини, середні за розміром;

мед або сік алое для стимуляції кореневої системи;

воду;

горщиком із землею;

скляну банку чи пластикову пляшку.

Як вирощувати троянду в картоплі

Картоплю слід добре помити, вирізати з неї всі чорні плями. Тоді ножем робимо дірки на 2-3 сантиметри вглиб.



Дірки в картоплі / Фото Яна Федорова

Далі потрібно вирізати кілька пагонів зі стебла троянди. Зрізи повинні бути не більше 1 сантиметра від ніжки – частини листка, яка з'єднує пластину зі стеблом. Трохи листя варто видалити, щоб воно не тягнуло поживні речовини.

Поміщаємо кінчик пагона у воду з медом. Після цього запихаємо в картоплини таким чином, аби нижня нирка троянди потрапила всередину.



Живець в картоплині / Фото Яна Федорова

У такому ж вигляді кладемо живці у картоплини у горщик із землею. Слід засипати так, щоб картопля була повністю у ґрунті.

Врахуйте, що живці треба накрити банками чи пакетами. Їм потрібен ефект теплиці. Час від часу знімаємо їх, аби провітрювати, принаймні 1-2 рази в тиждень.

Згодом відкривати троянди можна частіше, щоб вона адаптовувалась до нових умов. Адже незабаром доведеться пересаджувати її в землю на вулиці. Коріння мають прорости орієнтовно за 1-2 місяці.