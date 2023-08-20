Так проявляється грибок, який заражає майже всі види троянд. Спершу з'являються чорні плями на рослині, а згодом листя опадає. Таке відбувається переважно в серпні. Через які причини троянди чорніють та що з цим робити – підкаже 24 Канал.

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Чому з'являються чорні плями на трояндах

Річ у тім, що троянди заражаються грибком, який розвивається спорами. Переважно він розмножується в теплих умовах.

Такі кущі через певний час скидають листя, тоді як бутони стають в'ялими. Троянди з грибком недобре переносять холод і мороз.

Фахівці рекомендують обприскувати заражені троянди фунгіцидами – речовинами, котрі борються із грибком і бактеріями на рослинах.

Чим позбутися чорних плям на трояндах

Позбутися грибка на трояндах – цілком можливо. Для цього можна використати як спеціальні речовини, так і народні засоби. Це залежить від ваших можливостей. Почнімо з народних.

Господарське мило – простий та дешевий метод у такій ситуації. Шмат мила натираємо на тертці й додаємо води, щоб було співвідношення 3:10. Це означає, що слід розвести 300 грамів речовини у 10 літрах води. Обробляємо троянди, коли помітили, що мило розчинилось. Процедуру можна робити кілька разів.



Господарське мило / Фото Janvi.com

Настій часнику діє як профілактичний засіб від грибка троянд. Пів кілограма зубців подрібнюємо та вносимо 5 літрів теплої води. Хай стоїть так 2-3 години. Переливаємо в іншу посудину, додавши ще 1 літр води. Дозування до використання таке: 400 мілілітрів концентрованої речовини розводять у 10 літрах води.



Настій часнику / Фото Freepik

Попіл – надійний друг у лікуванні грибка троянд. Доведеться зробити кілограм речовини та розвести її у 10 літрах гарячої води. Важливо, щоб він бродив хоча б тиждень. Після процідження, можете обробляти засобом кущі троянд. Процедуру повторюємо 3-4 рази з перервами упродовж тижня.



Попіл / Фото Dreamstime