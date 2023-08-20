Так проявляется грибок, заражающий почти все виды роз. Сначала появляются черные пятна на растении, а впоследствии листья опадают. Такое происходит преимущественно в августе. По каким причинам розы чернеют и что с этим делать – подскажет 24 Канал.

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Почему появляются черные пятна на розах

Дело в том, что розы заражаются грибком, который развивается спорами Преимущественно он размножается в тёплых условиях.

Такие кусты через некоторое время сбрасывают листья, в то время как бутоны. становятся дряблыми. Розы с грибком нехорошо переносят холод и мороз.

Специалисты рекомендуют опрыскивать зараженные розы фунгицидами – веществами, борющимися с грибком и бактериями на растениях.

Чем избавиться от черных пятен на розах

Избавиться от грибка на розах – вполне возможно. Для этого можно использовать как специальные вещества, так и народные средства. Это зависит от ваших возможностей. Начнём с народных.

Хозяйственное мыло – простой и дешевый метод в такой ситуации. Много мыла натираем на терке и добавляем воды, чтобы было соотношение 3:10. Это означает, что следует развести 300 г вещества в 10 литрах воды. Возделываем розы, когда заметили, что мыло растворилось. Процедуру можно производить несколько раз.



Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com

Настой чеснока действует как профилактическое средство от грибка роз. Полкилограмма зубцов измельчаем и вносим 5 литров теплой воды. Пусть стоит так 2-3 часа. Переливаем в другой сосуд, добавив еще 1 литр воды. Дозировка к использованию такова: 400 миллилитров концентрированного вещества разводят в 10 литрах воды.



Настой чеснока / Фото Freepik

Пепел – надежный друг в лечении грибка роз. Придется сделать килограмм вещества и развести его в 10 литрах горячей воды. Важно, чтобы он бродил хотя бы неделю. После процеживания можете обрабатывать средством кусты роз. Процедуру повторяем 3-4 раза с перерывами в течение недели.



Зола / Фото Dreamstime