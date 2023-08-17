Помидоры часто подкармливают золой, дрожжами, йодом, травами, готовя из них растворы. Это эффективно и эффективно. Но есть еще один практичный лайфхак, как обеспечить томаты питательными веществами.
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Действенное удобрение для помидоров
Это удобрение всегда действует по полной. Фермеры берут в употребление эти органические вещества, чтобы овощи улучшили свой рост. Речь идет о яйцах с чесноком.
В яйцах содержится много белков, жиры, минералы. Речь идет о кальции, магнии, железе и фосфоре. Продукт богат витаминами группы А, D, Е, В. Такие полезные вещества ускоряют развитие разных растений, в частности томатов.
Яйцо / Фото Depositphotos
Особенность яйца в том, что оно долго разлагается и долгое время питает помидоры. Благодаря подкормке этим продуктом земля будет лучше сохранять влагу.
- Любым удобным для вас способом сделайте отверстие сверху яйца скорлупы. Тогда внутрь запихайте зубец чеснока. Он будет выполнять функцию инсектицида – отпугивателя вредителей.
Зубцы чеснока / Фото "Аграрии вместе"
- Яйцо нужно перевернуть и закопать у корней куста помидоров в грунт. Дайте им воды.
Специалисты отмечают, что удобрение можно вносить не только под помидоры. Это касается и огурцов, перца, цветов и других растений.