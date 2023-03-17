Від айстри до лаванди: які квіти сіють на розсаду в березні та як правильно це робити
У перший місяць весни природа поступово пробуджується та оживає. В цей час садівники розпочинають роботу з розсадою для того, щоб влітку милуватися цвітом улюблених квітів.
У горщики або теплицю можна сіяти на розсаду багато видів квіткових рослин, однак варто знати, як правильно їх вирощувати, пише 24 Канал.
Читайте також Майструємо шпаківню своїми руками: покрокова інструкція, з якою впорається кожен
Які квіти можна сіяти на розсаду в березні
Однорічні квіти, які варто сіяти на розсаду:
- Айстра;
- чорнобривці;
- вербена;
- цинія;
- клеома;
- жоржина;
- довгоцвіт;
- петунія.
- бородавник.
Айстри можна сіяти на розсаду в березні 2023 / Фото Canva
Багаторічні квіти, які сіють на розсаду:
- Ехінацея;
- фіалка запашна;
- примула;
- мальва;
- дзвоники;
- іберіс;
- лаванда.
Сприятливі дні для посіву квітів у березні
Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця:
- 2 та 3 березня.
- 8 – 11 березня.
- 24 – 26 березня.
- 29 – 31 березня.
Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти:
- 2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.
Чорнобривці варто сіяти для розсади в березні / Фото Canva
Поради, як правильно сіяти квіти на розсаду
- Виберіть якісне насіння. Найкраще купити насіння в пакетику, яке повністю підготовлене для посадки. Однак можна використовувати й інше насіння.
- Підготуйте ґрунт. Для квітів важливо підібрати добре дренований і пухкий ґрунт. Перед тим, як сіяти, підготуйте субстрат, додавши в нього добрива.
Як правильно сіяти розсаду квітів в березні / Фото Canva
- Оберіть посуд. Розсаду варто сіяти в стакани, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.
- Засійте насіння на правильну глибину. Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на упакуванні (якщо насіння купили в магазині) або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.
- Накрийте насіння. Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла.
- Підтримуйте оптимальну вологість та температуру. Не забудьте вчасно поливати розсаду та стежити за температурою повітря в кімнаті чи теплиці. Коли на дворі стане тепло, можете пересаджувати квіти у відкритий ґрунт чи в більші горщики.