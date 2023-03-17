Від айстри до лаванди: які квіти сіють на розсаду в березні та як правильно це робити

У перший місяць весни природа поступово пробуджується та оживає. В цей час садівники розпочинають роботу з розсадою для того, щоб влітку милуватися цвітом улюблених квітів.

У горщики або теплицю можна сіяти на розсаду багато видів квіткових рослин, однак варто знати, як правильно їх вирощувати, пише 24 Канал.

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Які квіти можна сіяти на розсаду в березні

Однорічні квіти, які варто сіяти на розсаду:

Айстра;

чорнобривці;

вербена;

цинія;

клеома;

жоржина;

довгоцвіт;

петунія.

бородавник.



Айстри можна сіяти на розсаду в березні 2023 / Фото Canva

Багаторічні квіти, які сіють на розсаду:

Ехінацея;

фіалка запашна;

примула;

мальва;

дзвоники;

іберіс;

лаванда.

Сприятливі дні для посіву квітів у березні

Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця:

2 та 3 березня.

8 – 11 березня.

24 – 26 березня.

29 – 31 березня.

Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти:

2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.



Чорнобривці варто сіяти для розсади в березні / Фото Canva

Поради, як правильно сіяти квіти на розсаду

Виберіть якісне насіння. Найкраще купити насіння в пакетику, яке повністю підготовлене для посадки. Однак можна використовувати й інше насіння.

Найкраще купити насіння в пакетику, яке повністю підготовлене для посадки. Однак можна використовувати й інше насіння. Підготуйте ґрунт. Для квітів важливо підібрати добре дренований і пухкий ґрунт. Перед тим, як сіяти, підготуйте субстрат, додавши в нього добрива.



Як правильно сіяти розсаду квітів в березні / Фото Canva

Оберіть посуд. Розсаду варто сіяти в стакани, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали.

Розсаду варто сіяти в стакани, горщики чи ящики. Також можна використовувати підручні матеріали. Засійте насіння на правильну глибину. Важливо звернути увагу на рекомендації, які зазначено на упакуванні (якщо насіння купили в магазині) або дотримуватися загальних правил посіву рослин. Оскільки це надзвичайно впливає на проростання насіння. Зазвичай квіти сіють на глибину 1 сантиметр.

Накрийте насіння. Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла.

Щоб розсада квітів швидко виросла, можна накрити насіння плівкою чи шматком скла. Підтримуйте оптимальну вологість та температуру. Не забудьте вчасно поливати розсаду та стежити за температурою повітря в кімнаті чи теплиці. Коли на дворі стане тепло, можете пересаджувати квіти у відкритий ґрунт чи в більші горщики.

На яку глибину садити квіти залежить від розміру насіння квітів та типу ґрунту.