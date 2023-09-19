Аби розцвіли ранньою весною: які квіти треба посадити вже зараз

Висаджування квітів на початку осені насправді має досить-таки багато переваг. Зокрема, це дозволить побачити перший цвіт уже ранньою весною. Окрім того, вересень – вдалий період, адже багато овочів уже вибрали, тож тепер є час і для саду.

Які ж квіти можна посадити в перший місяць осені, зокрема, багаторічні та з цибулиних культур, щоб вони радували вас вже ранньою весною, дізнайтеся далі.

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Що посадити на клумбі вже зараз

Є п'ять видів рослин, які спокійно можна висадити у вересні. Цікаво, що пізніше вони вже не приживуться. Тож зробіть це найближчим часом. Йдеться про:

гіацинти – на 15 – 18 сантиметрів (великі цибулини) або 8 – 10 сантиметрів (дрібні) у відкритій місцевості ділянки;

крокуси – на 10 – 12 сантиметрів у відкритій локації або під деревами, що розпускаються пізно;

лілії – на 10 – 12 сантиметрів (низькорослі сорти), 15 – 20 сантиметрів (високорослі) на сонячній ділянці з невеликою кількістю тіні;

нарциси – на 15 – 25 сантиметрів (великі цибулини), 10 – 13 сантиметрів (дрібні) на добре освітленій ділянці з пухким ґрунтом;

тюльпани – на 15 – 20 сантиметрів на ділянці з великою кількістю сонця і відсутністю протягу.

До речі, у вересні також можна висадити будь-які сезонні квіти. При дотриманні правил посадки вони будуть радувати своїм цвітінням кілька місяців.

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Що посадити у вересні / iStock

Які багаторічні квіти садити цього місяця

Перший місяць осені добре підходить не лише для висаджування нових культур, а й для пересадки розсади або дорослих рослин. Так-от, у вересні можете посадити: