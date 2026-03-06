Детальніше про те, які квіти не можна дарувати на 8 березня – розповів сайт ukr.media.

Теж цікаво Забудьте про "свято весни та краси": чому Міжнародний жіночий день відзначають саме 8 березня

Які квіти не можна дарувати 8 березня?

Найбільше суперечок викликають жовті квіти. Так, вони виглядають сонячно та яскраво, але багато хто досі вірить, що це символ розлуки або зради. Такий стереотип з'явився завдяки старим легендам і закріпився у відомих піснях. Тому, якщо ви даруєте букет людині, яка вірить у прикмети, краще обрати інший колір, аби ваш подарунок не розтлумачили як натяк на розрив стосунків.

Ще одним делікатним вибором є гвоздики. У багатьох країнах вони вважаються символом поваги та стійкості, але в України ці квіти часто асоціюються з офіційними заходами або траурними процесіями. Особливо це стосується червоних гвоздик. Через це дівчата можуть неоднозначно сприйняти такий букет.

Також варто бути обережними з кількістю бутонів та станом рослин. Завжди краще уникати сухоцвітів або темних, майже чорних квітів, якщо ви не впевнені, що людина любить саме таку естетику.

Якщо ви сумніваєтеся у вподобаннях жінки, то краще обирайте перевірену класику в ніжних або яскравих рожевих та білих тонах, щоб подарунок приніс лише позитивні емоції.

Важливо зазначити, що 8 березня часто помилково трактують як "день весни, краси та жіночності". Однак насправді це Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, заснований на пам'ять про протести за рівні умови праці, виборче право та соціальну справедливість. Романтизація цієї дати через дарування квітів "окрасам колективу" нівелює справжню мету події – привернення уваги до гендерної нерівності, яка досі існує у суспільстві. Замість того, щоб вшановувати стереотипну "ніжність", цей день закликає визнати жінку як рівноправну особу з власними амбіціями, правами та свободами. Про це розповідає International Women's Day.

Які квіти можна дарувати на 8 березня?