Чому "жіночий" день саме 8 березня?

Усе почалося ще на початку XX століття, коли жінки в різних країнах світу почали масово виходити на страйки. Вони вимагали скорочення робочого дня, рівної з чоловіками оплати праці та виборчого права.

Ідею створення єдиного міжнародного дня, коли жінки могли б гучно заявляти про свої вимоги та привертати увагу до нерівності, запропонувала діячка Клара Цеткін у 1910 році на жіночій конференції в Копенгагені. Тоді її ініціативу палко підтримали, але чіткої дати для такого дня ще не визначили. У зв'язку з цим, перші роки жіночі марші проходили в різні дати кінця березня та початку травня.

Остаточно дата 8 березня закріпилася у світовій історії через драматичні події 1917 року. Тієї зими робітниці текстильних фабрик у Петрограді, виснажені Першою світовою війною, жахливими умовами праці та нестачею їжі, вийшли на масовий страйк із гаслами "Хліба і миру". За старим юліанським календарем, який тоді діяв на території Російської імперії, цей виступ розпочався 23 лютого. Однак за сучасним григоріанським календарем, яким користувався майже весь інший світ, цей день припадав рівно на 8 березня.

До того ж цей масштабний жіночий протест став іскрою, що розпалила Лютневу революцію. Вже за кілька днів імператор зрікся престолу, а новий уряд був змушений піти на поступки і надати жінкам право голосу.

Саме через безпосередній вплив цього страйку на хід історії, дату 8 березня почали масово використовувати для відзначення свята. Водночас крапку в цьому питанні поставила Організація Об'єднаних Націй у 1975 році, яка офіційно проголосила 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Відтоді цей день у всьому світі є нагадуванням про те, якою високою ціною жінки виборювали свою рівність, а також закликом до подальших кроків у подоланні гендерної дискримінації.

Чи святкують 8 березня в Україні?