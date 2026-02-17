Питання, чи будуть українці мати додатковий день для відпочинку, стає особливо актуальним напередодні 8 березня. Адже звичні правила щодо вихідних зазнали певних змін, зазначає Офіційний портал Верховної Ради України.

Чи буде додатковий вихідний на 8 березня 2026 року?

У 2026 році Міжнародний жіночий день припадає на неділю. У мирний час це означало б, що українці матимуть додатковий вихідний у понеділок, 9 березня. Адже згідно із законодавством свято перенеслося б з вихідного дня на найближчий робочий.

Однак цьогоріч додатковий відпочинок на державному рівні не передбачається. Річ у тім, що в Україні продовжує діяти воєнний стан, під час якого припиняються норми Кодексу законів про працю щодо святкових та неробочих днів.

У зв'язку з цим усі офіційні перенесення скасовуються, і понеділок, 9 березня, буде звичайним робочим днем. За стандартним графіком працюватимуть державні установи, банки, поштові відділення та школи.

Водночас закон стосується насамперед державного сектору та не забороняє приватному бізнесу встановлювати власні правила. Керівники недержавних компаній мають повне право за власним бажанням надати своїм співробітникам додатковий вихідний. Тому працівникам у приватних компаніях слід уточнити графік роботи на ці дні безпосередньо у свого керівництва.

Коли українці відпочиватимуть у березні 2026 року?