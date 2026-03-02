Чи святкують Міжнародний жіночий день в Україні – розповідає Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

Чи святкують 8 березня в Україні?

У 2026 році Україна знову відзначатиме 8 березня в умовах воєнного стану, що безпосередньо впливає на графік роботи та формат святкувань. Оскільки Міжнародний день боротьби за права жінок припадає на неділю, за звичних обставин українці мали б додатковий вихідний у понеділок.

Однак всі святкові перенесення наразі скасовані, тому 9 березня буде звичайним робочим днем для державних установ та більшості приватних компаній. Сама ж неділя залишається вихідним днем згідно зі звичайним календарем.

Зараз у суспільстві спостерігається значна зміна сприйняття цієї дати. Замість радянських традицій з акцентом на "весну та жіночність", дедалі більше людей повертаються до початкового змісту свята – боротьби за гендерну рівність та права жінок.

У багатьох містах плануються просвітницькі заходи, тематичні лекції та благодійні збори на підтримку жінок, які служать у Збройних Силах України. Попри різні погляди на доцільність свята, воно досі залишається офіційним у державному календарі.

Коли хотіли скасувати святкування 8 березня в Україні?