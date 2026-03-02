Чи святкують Міжнародний жіночий день в Україні – розповідає Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.
Чи святкують 8 березня в Україні?
У 2026 році Україна знову відзначатиме 8 березня в умовах воєнного стану, що безпосередньо впливає на графік роботи та формат святкувань. Оскільки Міжнародний день боротьби за права жінок припадає на неділю, за звичних обставин українці мали б додатковий вихідний у понеділок.
Однак всі святкові перенесення наразі скасовані, тому 9 березня буде звичайним робочим днем для державних установ та більшості приватних компаній. Сама ж неділя залишається вихідним днем згідно зі звичайним календарем.
Зараз у суспільстві спостерігається значна зміна сприйняття цієї дати. Замість радянських традицій з акцентом на "весну та жіночність", дедалі більше людей повертаються до початкового змісту свята – боротьби за гендерну рівність та права жінок.
У багатьох містах плануються просвітницькі заходи, тематичні лекції та благодійні збори на підтримку жінок, які служать у Збройних Силах України. Попри різні погляди на доцільність свята, воно досі залишається офіційним у державному календарі.
Коли хотіли скасувати святкування 8 березня в Україні?
- Варто нагадати, що суперечки навколо 8 березня тривають в Україні вже понад три роки. Ще у 2023 році група народних депутатів запропонувала повністю скасувати цей вихідний. Про це йдеться у законопроєкті №9009. Натомість вони хотіли встановити День української жінки 25 лютого, у день народження Лесі Українки.
- Попри активні обговорення та голосування в застосунку "Дія", де більшість українців висловилася за збереження свята, офіційні зміни до трудового законодавства так і не внесли.
- За останні кілька років популярність 8 березня серед населення суттєво знизилася, особливо серед молоді, яка вважає його пережитком радянської епохи. Якщо раніше цей день входив до трійки найулюбленіших свят українців, то зараз він посідає значно нижчі позиції, поступаючись державним та релігійним святам.