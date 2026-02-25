Вибір саме цієї лютневої дати для такого важливого свята зовсім невипадковий і має глибоке історичне підґрунтя, яке ідеально відображає характер, силу та незламність українського жіноцтва. Про це детальніше – йдеться у законопроєкті №9009.
Не пропустіть 8 березня вже близько: чи чекати українцям на додатковий вихідний у 2026 році
Чому День української жінки святкують 25 лютого?
Річ у тім, що саме 25 лютого 1871 року народилася видатна письменниця та громадська діячка Леся Українка. Для багатьох поколінь вона є абсолютним символом мудрості, таланту, сили духу та незламності, тому її день народження став ідеальною датою для вшанування всіх українських жінок.
Ідея запровадити це свято виникла у 2023 році як гідна українська альтернатива Міжнародному жіночому дню 8 березня. Ініціатори змін у пояснювальній записці до законопроєкту №9009 зазначали, що за часів Радянського Союзу свято 8 березня було викривлене. Так, воно втратило свій первісний правозахисний сенс і перетворилося на стереотипний день "весни, краси та ніжності".
Натомість День української жінки має на меті остаточно відійти від нав'язаних радянських традицій та показати справжню роль жінки у становленні нашої держави.
Чому День української жінки відзначають 25 лютого / Фото Freepik
Які традиції Дня української жінки?
- У цей день заведено згадувати як видатних українок минулого, зокрема Ольгу Кобилянську, Олену Телігу, Марію Заньковецьку, так і сучасних героїнь.
- Особливого значення День української жінки набув в умовах повномасштабної війни, коли тисячі дівчат захищають країну зі зброєю в руках, рятують життя на фронті, працюють волонтерками і представляють Україну на міжнародній арені.
- Важливо зазначити, що законопроєкт про офіційне встановлення Дня української жінки ще перебуває на розгляді в парламенті і свято поки має неофіційний статус. Втім, суспільство вже активно його прийняло.
- З кожним роком 25 лютого стає все більш популярним днем для проведення тематичних заходів, дискусій та висловлення вдячності жінкам, які щодня змінюють Україну на краще.