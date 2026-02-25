Вибір саме цієї лютневої дати для такого важливого свята зовсім невипадковий і має глибоке історичне підґрунтя, яке ідеально відображає характер, силу та незламність українського жіноцтва. Про це детальніше – йдеться у законопроєкті №9009.

Чому День української жінки святкують 25 лютого?

Річ у тім, що саме 25 лютого 1871 року народилася видатна письменниця та громадська діячка Леся Українка. Для багатьох поколінь вона є абсолютним символом мудрості, таланту, сили духу та незламності, тому її день народження став ідеальною датою для вшанування всіх українських жінок.

Ідея запровадити це свято виникла у 2023 році як гідна українська альтернатива Міжнародному жіночому дню 8 березня. Ініціатори змін у пояснювальній записці до законопроєкту №9009 зазначали, що за часів Радянського Союзу свято 8 березня було викривлене. Так, воно втратило свій первісний правозахисний сенс і перетворилося на стереотипний день "весни, краси та ніжності".

Натомість День української жінки має на меті остаточно відійти від нав'язаних радянських традицій та показати справжню роль жінки у становленні нашої держави.

Чому День української жінки відзначають 25 лютого / Фото Freepik

Які традиції Дня української жінки?