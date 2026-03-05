Відповідний проєкт постанови №15052 був зареєстрований у Верховній Раді 2 березня. Згідно з цим документом, нове національне свято пропонується відзначати щорічно 25 лютого.

Яке нове свято замінить 8 березня в Україні?

У пояснювальній записці до проєкту автори ініціативи наголошують, що звичний Міжнародний жіночий день є спадщиною окупаційного московського режиму. Це свято було штучно нав'язане ще у 1921 році за ініціативи Клари Цеткін з метою популяризації радянського погляду на роль жінки.

Депутати переконані, що зараз, коли українська нація переживає своє відродження та веде запеклу війну за незалежність, настав час остаточно позбутися колоніального минулого та очистити календар від чужих дат.

Варто зазначити, що ідея скасувати 8 березня в Україні обговорюється вже не перший рік. Особливо гучно про це заговорили у лютому 2023 року, коли до парламенту внесли резонансний законопроєкт №9009. Тоді пропонувалося офіційно вилучити Міжнародний жіночий день із переліку свят і зробити 25 лютого Днем української жінки. Той закон так і не був ухвалений, але він запустив масштабну суспільну дискусію та показав, що значна частина українців повністю підтримує відмову від радянських святкових традицій.

Що цікаво, дату для нового свята обрали глибоко символічну. Саме 25 лютого народилася найвідоміша українська письменниця, громадська діячка та символ нашої незламності – Леся Українка.

Автори проєкту зазначають, що День української жінки вже давно позитивно сприймається суспільством. Багато спільнот як в Україні, так і за кордоном вже роками вшановують цю дату. Тепер же головна мета – закріпити її офіційний статус на державному рівні. Це допоможе усунути наслідки колоніального минулого та сформувати власні традиції української нації.

Яке свято замінить 8 березня / Фото Freepik

Чи будуть святкувати 8 березня в Україні у 2026 році?