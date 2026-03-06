Детальніше про те, які квіти подарувати на 8 березня – розповів сайт ukr.media.

Які квіти дарувати на 8 березня?

Найкращим вибором на 8 березня будуть троянди, які символізують елегантність та глибоку повагу. Вони ідеально підходять для тих, хто цінує перевірені часом традиції.

Водночас справжнім символом свята вважаються тюльпани, адже їхня поява на прилавках асоціюється з початком тепла та свіжості.

А для тих, хто шукає особливий аромат, чудовим вибором стануть гіацинти, які часто дарують у невеликих горщиках, щоб вони довше тішили око.

Важливо пам'ятати, що 8 березня – зовсім не "свято краси та ніжності", як це нав'язували раніше. Насправді це Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Це день про рівність, право голосу, повагу до вибору та визнання жіночих досягнень у всіх сферах життя, йдеться на сайті International Women's Day.

А якщо ви хочете підкреслити красу ранньої весни, зверніть увагу на крокуси, які одними з перших розквітають після зими та символізують відродження і надію.

Квіти на 8 березня / Фото Freepik

Які квіти не можна дарувати на 8 березня?