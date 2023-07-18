У вирощуванні троянд не варто забувати про грамотне сусідство. Квіти повинні доповнювати одне одного та допомагати розвиватись, а не шкодити. Тому 24 Канал підготував список квітів, які найкраще підходять для висадки біля троянд.

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Квіти, які треба висадити біля троянд

Лаванда – та квітка, яка чудово поєднується з трояндами. Її аромат п'янить кожного, а фіолетові квіточки мають яскравий вигляд на контрасті з трояндами. А ще ця рослина страшить шкідників, які полюють за трояндами.



Лаванда / Фото Jardineria On

Троянди, зокрема, плетисті, можна посадити разом із клематисами. Вони підкреслюють красу один одного. У такому разі їх можна поєднати так: допустимо, біла троянда й червоний чи рожевий клематис. Патріотичний дует – жовта троянда та синій клематис.



Клематис / Фото "Флоріум"

Флокси добре саджати біля для троянд високих сортів. Водночас зверніть увагу на кольори, аби дивились гармонійно. Пам'ятайте, що флокси все ще цвітуть, коли час троянд минув. Також не мають міцного коріння, тож їх легко пересаджувати, якщо троянди розповсюдяться на великі території.



Флокси / Фото "Доставлення квітів Харків"

Ромашка – проста квіточка, яка дуже вдало доповнює троянди. Недарма їх використовують спільно в букетах та композиціях. На ромашку злітаються жуки-сонечки, які поїдають шкідливих попелиць. Їм обом треба багатого ґрунту та сонячного світла.



Ромашка / Фото Fito

Гвоздики – гарний варіант для посадки в саду з трояндами. Поєднуйте ті кольори, які поєднуються. Зокрема, білі гвоздики будуть мати прекрасний вигляд з рожевими або білими трояндами.



Гвоздики / Фото "Суперсадівник"

Дельфініум – квітка, на яку треба звернути увагу. Найкраще її садити позаду за трояндами. Водночас краще обирати високі сорти троянд, щоб дельфініум їх не затіняв. Але така комбінація буде радувати око.



Дельфініум / Фото Gradina Max

Гіпсофіли – дрібнесенькі білі квіточки, які часто додають у букети з трояндами. Вони дивляться лаконічно, але створюють чудовий контраст з великими, пишними квітами троянд. Гіпсофіла має витягнуті гілки з численними малими квітками, які можуть заповнити прогалини між кущами троянд. Тож заповніть нею порожні ділянки в саду.



Гіпсофіла / Фото "Камелія маркет"