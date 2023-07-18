В выращивании роз не стоит забывать о грамотном соседстве. Цветы должны дополнять друг друга и помогать развиваться, а не вредить. Поэтому 24 Канал подготовил список цветов, которые лучше всего подходят для высадки у роз.

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Цветы, которые нужно высадить у роз

Лаванда – тот цветок, который прекрасно сочетается с розами. Ее аромат пьянит каждого, а фиолетовые цветочки выглядят ярко на контрасте с розами. А еще это растение страшит вредителей, охотящихся за розами.



Лаванда / Фото Jardineria On

Розы, в частности, плетистые, можно посадить вместе с клематисами. Они подчеркивают красоту друг друга. В таком случае их можно объединить следующим образом: допустим, белая роза и красный или розовый клематис. Патриотический дуэт – желтая роза и синий клематис.



Клематис / Фото "Флориум"

Флоксы хорошо сажать возле роз высоких сортов. В то же время, обратите внимание на цвета, чтобы смотрели гармонично. Помните, что флоксы все еще цветут, когда время роз истекло. Также нет крепких корней, поэтому их легко пересаживать, если розы распространятся на большие территории.



Флоксы / Фото "Доставка цветов Харьков"

Ромашка – простой цветочек, который очень удачно дополняет розы. Недаром они используются совместно в букетах и композициях. На ромашку слетаются жуки-солнышки, которые поедают вредных тлей. Им обоим нужно богатую почву и солнечный свет.



Ромашка / Фото Fito

Гвоздики – хороший вариант для посадки в саду с розами. Сочетайте те цвета, которые сочетаются. В частности, белые гвоздики будут выглядеть прекрасно с розовыми или белыми розами.



Гвоздики / Фото "Суперсадовод"

Дельфиниум – цветок, на который нужно обратить внимание. Лучше всего ее сажать за розами. В то же время лучше выбирать высокие сорта роз, чтобы дельфиниум их не затенял. Но такая комбинация будет радовать глаз.



Дельфиниум / Фото Gradina Max

Гипсофилы – мелкие белые цветочки, которые часто добавляют в букеты с розами. Они смотрят лаконично, но создают отличный контраст с большими, пышными цветами роз. Гипсофила имеет вытянутые ветви с многочисленными малыми цветками, которые могут восполнить пробелы между кустами роз. Заполните ею пустые участки в саду.



Гипсофила / Фото "Камелия маркет"