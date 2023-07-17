Подвязывание гороха еще и полезно тем, что увеличивает урожайность. В то же время становится больше места на грядке для посадки других овощей. Как правильно подвязывать горох – знает 24 Канал.
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Как подвязывать горох
Установка колков – деревянных палочек у каждого растения гороха. Подвяжите стебли гороха к кольям чем-нибудь мягким, например, лентами или тонкими шнурами. Подтяните растения к палочке по мере их роста, обеспечивая сопротивление для них.
Колки / Фото "Как сделать"
Использование сетки или проволочной ограды. Поднимите стебли и привяжите к сетке или изгороди. Да, растения получат поддержку и лучше будут расти. Растения будут иметь доступ к воздуху и солнцу.
Сетка / Фото "Как сделать"
Обои – отличный способ в такой ситуации. Это конструкция, к которой крепят растения, чтобы придать им определенную форму. Возьмите 3 поперечных и 2 боковых бруса – подпоры и закрепите их шурупами. Обратите внимание, что с наружной стороны сверху следует зафиксировать к ним 4 вертикальных опоры. В конце натягивают веревки или нити.
Обои / Фото "Как сделать"
Зачем подвязывать горох
Подвязывание гороха помогает защитить растения от повреждений, в частности от ветра, дождя или искажения стебля. Оно обеспечивает стабильность во время непогоды и других неблагоприятных условий.
- Это создает пространство для растений. В то же время, они получают лучший доступ к солнечному свету. Так что горох будет лучше расти и увеличится урожайность.
- Стебли не будут контактировать с почвой, где присутствуют бактерии или грибки, провоцирующие болезни. Поэтому благодаря подвязке горох не будет болеть.