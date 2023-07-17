Підв'язування гороху ще й корисне тим, що збільшує урожайність. Водночас стає більше місця на грядці для посадки інших овочів. Як правильно підв'язувати горох – знає 24 Канал.

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Яким чином підв'язувати горох

Встановлення кілків – дерев'яних паличок біля кожної рослини гороху. Підв'яжіть стебла гороху до кілків чимось м'яким, наприклад, стрічками або тонкими шнурами. Підтягніть рослини до палички в міру їх зростання, забезпечуючи опору для них.



Кілки / Фото "Як зробити"

Використання сітки або дротяної огорожі. Підніміть стебла та прив'яжіть їх до сітки або огорожі. Так, рослини отримають підтримку та краще будуть рости. Рослини матимуть доступ до повітря та сонця.



Сітка / Фото "Як зробити"

Шпалера – чудовий спосіб у такій ситуації. Це конструкція, до якої кріплять рослини, аби надати їм певної форми. Візьміть 3 поперечні та 2 бічні бруси – підпори та закріпіть їх шурупами. Зверніть увагу, що із зовнішнього боку зверху слід зафіксувати до них 4 вертикальні опори. У кінці натягують мотузки чи нитки.



Шпалера / Фото "Як зробити"

Для чого підв'язувати горох

Підв'язування гороху допомагає захистити рослини від пошкоджень, зокрема від вітру, дощу або перекручування стебла. Воно забезпечує стабільність під час негоди та інших несприятливих умов.