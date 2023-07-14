Черв'яки так майстерно можуть приховуватись у ягодах малини, що навіть одразу не помітиш. А позбутися їх вже не так легко, коли урожай зіпсовано. Чому з’являються хробаки у малині та як їх позбутися – розкаже 24 Канал.

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Як з'являються хробаки в малині

Хробаки опиняються на ягодах через те, що личинки шкідників розташовуються біля кущів малини. Черв'яки можуть жити в опалому листі та зверху в землі. Личинки часто перебувають у недоглянутих посадках, у бур'янах та під кущами.

Коли погода стає сприятливою та надворі тепло, вони вибираються назовні, поблизу малини. Як тільки рослина починає цвісти – вони одразу селяться у квітках та харчуються смачними плодами.

Як позбутися хробаків на малині

Регулярно прополюйте бур'яни. Не ставтесь до цього халатно, бо личинки часто селяться в такій рослинності.

Хробаки люблять густу посадку, тож вчасно обрізайте кущі. До того є вони розмножуються у таких умовах.

Обробіть кущі 3% бордоською рідиною. До її складу входить сульфат міді та вапно. Таким засобом часто обприскують рослини в саду та на городі, і малина – тут не виняток.



Бордоська рідина / Фото з ютубу

Гірчичний розчин – чудовий засіб проти шкідників. Вистачить 100 грамів порошку, розвести до густого стану, а потім – додати ще відро води. Хай бродить добу.



Гірчичний порошок / Фото "М'ясна індустрія"

Хробаки покинути кущі малини, якщо використати соду. Для приготування візьміть 2 столові ложки на 10 літрів гарячої води. Обробляйте малину, коли настій охолоне раз у тиждень.



Сода / Фото "Гастроном"

Щоб розв'язати проблему з хробаками, варто взяти тютюн. Буде достатньо 200 грамів тютюнового листя розвести 10 літрами кип'ятку. Чекаємо 1 добу. Після процідження, можете обробляти кущі малини.