Які кольори додають молодості: поради Андре Тана
Український дизайнер Андре Тан вкотре поділився з прихильницями корисними фешн-порадами. Цього разу він розповів про те, які кольори пасують різним жінкам.
Кожна жінка прагне якомога довше залишатися молодою і подобатися чоловікам. Для цього необхідно не лише дбати про свій зовнішній вигляд, а й звертати увагу на дрібні деталі, які можуть суттєво змінити його. Зокрема, варто пам'ятати, що різним жінкам пасують різні кольори речей, про що Андре Тан розповів у ролику, який опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.
До теми Як правильно поєднувати кольори: anti-age поради від Андре Тана
Модельєр наголосив, що обирати колір одягу потрібно відповідно до свого кольору волосся. Кому і який колір личитиме і додаватиме молодості – читайте далі.
Фешн-поради щодо кольорів від Андре Тана
- Блондинкам пасуватимуть лавандовий, бірюзовий та пудровий відтінки. Вони підкреслять природну красу і додадуть свіжості вашому образові.
- Шатенкам варто звертати увагу на гірчичний, кораловий і класичний синій кольори. Саме вони додадуть вам юності.
- Рудим жінкам пасують смарагдовий колір та колір фуксії. Вбрання таких відтінків обов'язково маж бути у вашому гардеробі.
- Абсолютно кожній жінці додає молодості небесно-блакитний колір. В такому одязі ви завжди виглядатимете дуже юною.