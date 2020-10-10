Український дизайнер Андре Тан вкотре поділився з прихильницями корисними фешн-порадами. Цього разу він розповів про те, які кольори пасують різним жінкам.

Кожна жінка прагне якомога довше залишатися молодою і подобатися чоловікам. Для цього необхідно не лише дбати про свій зовнішній вигляд, а й звертати увагу на дрібні деталі, які можуть суттєво змінити його. Зокрема, варто пам'ятати, що різним жінкам пасують різні кольори речей, про що Андре Тан розповів у ролику, який опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Як правильно поєднувати кольори: anti-age поради від Андре Тана

Модельєр наголосив, що обирати колір одягу потрібно відповідно до свого кольору волосся. Кому і який колір личитиме і додаватиме молодості – читайте далі.

Фешн-поради щодо кольорів від Андре Тана