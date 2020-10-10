Украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился с поклонницами полезными фэшн-советами. На этот раз он рассказал о том, какие цвета подходят разным женщинам.

Каждая женщина стремится как можно дольше оставаться молодой и нравиться мужчинам. Для этого необходимо не только заботиться о своем внешнем виде, но и обращать внимание на мелкие детали, которые могут существенно изменить его. В частности, стоит помнить, что разным женщинам идут разные цвета вещей, о чем Андре Тан рассказал в ролике, который опубликовал на личной странице в инстаграме.

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Модельер отметил, что выбирать цвет одежды нужно в соответствии со своим цветом волос. Кому и какой цвет будет к лицу и добавит молодости – читайте дальше.

Фэшн-советы по цветам от Андре Тана