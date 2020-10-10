Какие цвета добавляют молодости: советы Андре Тана
Украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился с поклонницами полезными фэшн-советами. На этот раз он рассказал о том, какие цвета подходят разным женщинам.
Каждая женщина стремится как можно дольше оставаться молодой и нравиться мужчинам. Для этого необходимо не только заботиться о своем внешнем виде, но и обращать внимание на мелкие детали, которые могут существенно изменить его. В частности, стоит помнить, что разным женщинам идут разные цвета вещей, о чем Андре Тан рассказал в ролике, который опубликовал на личной странице в инстаграме.
К теме Как правильно сочетать цвета: anti-age советы от Андре Тана
Модельер отметил, что выбирать цвет одежды нужно в соответствии со своим цветом волос. Кому и какой цвет будет к лицу и добавит молодости – читайте дальше.
Фэшн-советы по цветам от Андре Тана
- Блондинкам подойдут лавандовый, бирюзовый и пудровый оттенки. Они подчеркнут естественную красоту и придадут свежести вашему образу.
- Шатенкам стоит обращать внимание на горчичный, коралловый и классический синий цвета. Именно они добавят вам юности.
- Рыжим женщинам подходят изумрудный цвет и цвет фуксии. Наряд таких оттенков обязательно должен быть в вашем гардеробе.
- Абсолютно каждой женщине придает молодости небесно-голубой цвет. В такой одежде вы всегда будете выглядеть очень юной.