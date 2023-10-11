Підійдуть навіть ледачим: 7 кімнатних рослин, які можна не поливати кілька тижнів

Зазвичай кімнатним рослинам потрібен регулярний полив. Однак, є такі, яким не треба так багато води. І на зовнішній вигляд це ніяк не впливає.

Якщо у вас немає багато часу на догляд за рослинами, тоді треба обирати невибагливі варіанти. Існують такі, що можна поливати 1-2 рази у місяць. 24 Канал знає, про які йдеться.

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Які рослини не треба часто поливати: перелік

Сансевієрія – прекрасна рослина, яка не любить багато води. Треба поливати лише, коли земля повністю пересихає. Оптимальна частота – 1 раз у 10 днів, але протримаються до місяця без води.



Сансевієрія / Фото Pinterest

Має гарний вигляд у всіх помешканнях заміокулькас. Він виростає до значних розмірів. На нього ще кажуть "доларове дерево". Улітку воду вносять 1 раз у півтора тижня, а взимку – 1 раз у 3 тижні. Вважається, що дерево притягує в дім достаток.



Заміокулькас / Фото "Флоріум"

Алое вера знають всі. Це абсолютно невибаглива рослина, яка не потребує догляду. Її краще не ставити під прямі сонячні промені. Земля має висихати повністю, перш, ніж давати вазону воду. До того ж алое – дуже корисне. Його використовують у догляді за шкірою.



Алое вера / Фото "Зелена садиба"

Філодендрон може зберігатися сухим довго. Однак, ґрунт варто перевіряти 1 раз у 10 днів. Вазон найкраще розвивається за температури +20-25 при розсіяному світлу. Його можна не поливати кілька тижнів.



Філодендрон / Фото Shop.camellia.ua

Калатея має дуже гарні, забарвлені листки, тому її часто ставлять в будинку для створення затишку. Тут важливо підтримувати землю вологою, але не мокрою. Будьте пильні, бо жорстка вода негативно позначається на здоров'ї цієї рослини. Тому краще використовувати дощову чи дистильовану воду.



Калатея / Фото "Флора Лайф"

Фікус каучуконосний – популярна рослина серед квітникарів. Добре розвивається при розсіяному сонячному світлі. Поливати варто 1 раз на 15 днів. Восени та взимку дають воду лише 1 раз у місяць. Температура для фікуса повинна бути +18-25.



Фікус каучуконосний / Фото Vartua.com

Ехеверія належить до сукулентів – рослин, які здатні утримувати воду у своїх листках. Це означає, що її можна не поливати тижнями. Навпаки велика кількість води шкодить їй, бо листки від м'якості починають опадати. Восени та взимку їй достатньо +15, аби добре себе почувати.



Ехеверія / Фото Sukkulenty.com

Також осінь – це гарний час для пересадки квітів. Є кілька простих причин, чому це варто зробити.