Если у вас нет много времени по уходу за растениями, тогда нужно выбирать неприхотливые варианты. Есть такие, что можно поливать 1-2 раза в месяц. 24 Канал знает, о каких идет речь.

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Какие растения не нужно часто поливать: список

Сансевиерия – прекрасное растение, не любящее много воды. Надо поливать только когда земля полностью пересыхает. Оптимальная частота – 1 раз в 10 дней, но продержится до месяца без воды.



Сансевиерия / Фото Pinterest

Имеет хороший вид во всех помещениях замиокулькас. Он произрастает до значительных размеров. На него еще говорят "долларовое дерево". Летом воду вносят 1 раз в полторы недели, а зимой – 1 раз в 3 недели. Считается, что дерево притягивает в дом обилие.



Замиокулькас / Фото "Флориум"

Алое вера знают все. Это совершенно неприхотливое растение, не требующее ухода. Его лучше не ставить под прямые солнечные лучи. Земля должна полностью высыхать, прежде чем давать вазону воду. К тому же алоэ – очень полезное. Его используют в уходе за кожей.



Алое вера / Фото "Зеленая усадьба"

Филодендрон может сохраняться сухим долго. Однако почву следует проверять 1 раз в 10 дней. Вазон лучше развивается при температуре +20-25 при рассеянном свете. Его можно не поливать несколько недель.



Филодендрон / Фото Shop.camellia.ua

Калатея имеет очень красивые, насыщенные листья, поэтому ее часто ставят в доме для создания уюта. Здесь важно поддерживать землю влажной, но не мокрой. Будьте бдительны, потому что жесткая вода отрицательно сказывается на здоровье этого растения. Поэтому лучше использовать дождевую или дистиллированную воду.



Калатея / Фото "Флора Лайф"

Фикус каучуконосный – популярное растение среди цветоводов. Хорошо развивается при рассеянном солнечном свете. Поливать следует 1 раз в 15 дней. Осенью и зимой дают воду всего 1 раз в месяц. Температура для фикуса должна быть +18-25.



Фикус каучуконосный / Фото Vartua.com

Эхеверия относится к суккулентам – растениям, которые способны удерживать воду в своих листьях. Это значит, что ее можно не поливать неделями. Напротив, большое количество воды вредит ей, потому что листья от мягкости начинают опадать. Осенью и зимой ей достаточно +15, чтобы хорошо себя чувствовать.



Эхеверия / Фото Sukkulenty.com

Также осень – это хорошее время для пересадки цветов. Есть несколько простых причин, почему это надо сделать.