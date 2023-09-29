Осенью растения следует пересаживать еще до начала заморозков. А вот зимой их лучше вообще не трогать. Есть несколько весомых причин, для чего пересаживать комнатные растения осенью.

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Пересадка комнатных растений: несколько причин

Сначала это не совсем очевидно, но растения могут быть поражены болезнями. В летнее время саженцы часто страдают различными заболеваниями. А все потому, что существуют различные микроорганизмы, которые развиваются в растениях.

Вредители – это еще одна распространенная причина, почему следует пересаживать комнатные растения. Потому что там нередко живут мушки, тля, другие микроскопические насекомые. К тому же, они оставляют свои яйца и личинки в почве.



Тля на комнатных растениях / Фото Flowersholiday.com

Этот фактор вы точно не учитывали. Дело в том, что простая водопроводная вода может отрицательно сказывася на здоровье растений. Поэтому воду для полива комнатных растений необходимо отстаивать. Иначе в земле или субстракте накапливаются такие вещества как хлор, фтор, бром, натрий, которые в большом количестве вредят саженцам.

Иногда почва или субстракт просто истощаются. Ведь там заложено ограниченное количество полезных микроэлементов, питающих растения. Чаще всего – это до 6 месяцев. Поэтому и специалисты советуют пересаживать растения каждые полгода.



Пересадка комнатных растений / Фото Kvitka.info

Пересаживать цветы нужно из-за разрастания или повреждения корней. В период вегетации – активного развития, растет не только надземная часть саженца, а корни тоже. То есть, растению становится тесно, потому что оно занимает весь горшок.