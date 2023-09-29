Восени рослини варто пересаджувати ще до початку заморозків. А от взимку їх краще взагалі не чіпати. Є кілька вагомих причин, для чого пересаджувати кімнатні рослини восени.

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Пересадка кімнатних рослин: кілька причин

Спочатку це не зовсім очевидно, але рослини можуть бути уражені хворобами. У літню пору саджанці часто страждають різними захворюваннями. А все через це різні мікроорганізми, які розвиваються в рослинах.

Шкідники – це ще одна поширена причина, чому варто пересаджувати кімнатні рослини. Тому що там нерідко живуть мушки, тля, інші мікроскопічні комахи. До того ж вони залишають свої яйця та личинки у ґрунті.



Тля на кімнатних рослинах / Фото Flowersholiday.com

Цей фактор ви точно не враховували. Річ у тім, проста водопровідна вода може негативно позначитись на здоров'ї рослин. Тому воду для поливу кімнатних рослин необхідно відстоювати. Інакше у землі чи субстракті накопичуються такі речовини, як хлор, фтор, бром, натрій, які у великій кількості шкодять саджанцям.

Іноді ґрунт чи субстракт просто виснажуються. Адже там закладена обмежена кількість корисних мікроелементів, які живлять рослини. Найчастіше – це до 6 місяців. Тому й фахівці радять пересаджувати рослини кожних пів року.



Пересадка кімнатних рослин / Фото Kvitka.info

Пересаджувати квіти потрібно через розростання або пошкодження коріння. У період вегетації – активного розвитку, росте не тільки надземна частина саджанця, а коріння також. Тобто, рослині стає тісно, бо вона займає весь горщик.