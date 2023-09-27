Не завадить й зачистити стовбури дерев від старої кори, яка потріскала. Бо в цих місцях також часто мешкають "небажані гості". Щодо обробки, то її можна проводити лише тоді, коли на дереві немає жодного листка. А чим саме їх обприскати від шкідників – знає 24 Канал.

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Обробка дерев восени від шкідників: засоби

Спробуйте обприскати дерева та кущі в саду розчином сечовини. Покладіть у відро 700 грамів речовини та залийте водою, що заповнити посудину до країв. Перелийте засіб у пульверизатор та починайте.

Зверніть увагу, що треба обробляти насамперед кінчики гілок дерев та кущів. І зробити це треба до початку листопада. На початку весни процедуру слід повторити.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Однією з тих речовин, які дають хороший результат, є залізний купорос. Його можна застосовувати до яблунь, слив, персиків і вишень. Така речовина не тільки буде відлякувати різних непотрібних комах, а й гарно живитиме саджанці.

Візьміть 600-700 грамів купоросу на 10 літрів води та добре все розмішайте. Обробляти треба в суху й теплу погоду. Розчином змащують крону та стовбур фруктових дерев.



Залізний купорос / Фото "Епіцентр"

Дуже добре допомагає боротися зі шкідниками та хворобами, мідний купорос. Його варто використовувати, коли на дворі тепло, температура хоча б +5. Пропорція – 10 грамів на 1 літр води. Наносять розчин на стовбури й крону.



Мідний купорос / Фото Sad.net.ua