Чтобы растения не погибли, нужно подготовить их к холодам и зиме. Есть несколько простых шагов, которые помогут вам сделать это. 24 Канал расскажет, что именно.

Это действительно поможет Сделайте с розами эти 2 процедуры: защита от холода обеспечена

Что нужно сделать с растениями перед холодами

Осенью оптимально провести дымление. Это простая процедура, которая убережет ваши саженцы от низких температур. Возьмите органический мусор, листья, ветки, могут быть и влажные и разожгите огонь недалеко от кроны.

Дым будет распространяться от огня и тем самым создаст защиту от холодного воздуха. Однако, за пламенем нужно следить, чтобы дерево не загорелось. Также можно использовать кучки соломы или сухих листьев, но вечером. Так, температура поднимется на 1-2 градуса.

После этого плодовые деревья и кустарники следует укрыть крепкой пленкой или другим материалом, например, агроволокном. Его функция – защита земли и растений от переохлаждения.

Под материалом образуется специальный микроклимат, который хорошо влияет на состояние саженцев. Теперь им не страшны ни морозы, ни снега.

Какие преимущества агроволокна

Важно понимать, что под укрытием они будут получать свежий воздух, задыхаться саженцы точно не будут. Если температура будет снижаться, то влага накапливаться под волокном не будет. То есть, можно не беспокоиться, что растения заболеют.

Перед началом заморозков защитите агроволокном насаждения перца, баклажанов, томатов. И они будут успешно сохраняться к весне. Это сохранит их внешний вид и увеличит плодоношение в будущем.