Щоб рослини не загинули, потрібно підготувати їх до холодів та зими. Є кілька простих кроків, які допоможуть вам це зробити. 24 Канал розкаже, що саме.

Це дійсно допоможе Зробіть з трояндами ці 2 процедури: захист від холоду забезпечено

Що треба зробити з рослинами перед холодами

Восени оптимально провести димлення. Це проста процедура, яка вбереже ваші саджанці від низьких температур. Візьміть органічне сміття, листя, гілки, можуть бути й вологі та розпаліть вогонь недалеко від крони.

Дим буде поширюватися від вогню та цим самим створить захист від холодного повітря. Однак, за полум'ям треба слідкувати, щоб дерево не загорілось. Також можна використати купки соломи або сухого листя, але ввечері. Так, температура підійметься на 1-2 градуси.

Після цього плодові дерева та кущі варто укрити міцною плівкою або іншим матеріалом, наприклад, агроволокном. Його функція – захист землі та рослин від переохолодження.

Під матеріалом утворюється спеціальний мікроклімат, який добре впливає на стан саджанців. Тепер їм не страшні ні морози, ні сніги.

Які переваги агроволокна

Важливо розуміти, що під укриттям вони отримуватимуть свіже повітря, "задихатися" саджанці точно не будуть. Якщо температура буде знижуватися, то волога накопичуватися під волокном не буде. Тобто, можна не хвилюватися, що рослини захворіють.

Перед початком заморозків, захистіть агроволокном насадження перцю, баклажанів, томатів. І вони будуть успішно зберігатися до весни. Це збереже їх зовнішній вигляд та збільшить плодоношення у майбутньому.