Зрозуміти, чи готові троянди до зими дуже просто. Якщо паростки у вересні-жовтні мають червоний колір, значить, рослина ще розвивається і не готова до зимівлі. Тому що паростки поки не одеревеніли. У такому разі слід підгодувати кущі фосфорними речовинами. Що ще зробити з трояндами до зими – знає 24 Канал .

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Підготовка троянд до зими

Розы перед зимой нуждаются в обрезке. Это не касается только парковых и почвопокровных видов, в то время как вьющиеся розы укорачивают совсем немного. Благодаря этому растения станут более крепкими, более устойчивыми к холодам. Также улучшится воздухопроницаемость.

Цветы обрезают перед тем, как укрывать их на зиму. Обычно это вторая половина октября или начало ноября. Процедуру производят чистыми и стерильными инструментами.

Укорачивать надо и старые, и молодые кусты. В первую очередь, избавляемся от сухих и больных стеблей, цветов и бутонов. Полностью обрезаем листья. На кустах должно остаться 3-5 мощных побеги, которые растут друг от друга на расстоянии. Те веточки, которые не смогли созреть до зимы, тоже нуждаются в удалении, потому что они впоследствии будут гнить и портить другие ветви.

Обратите внимание, что обрезку лучше производить в солнечную и сухую погоду.

Стебли старше 3 лет, специалисты советуют выпиливать ножовкой . В то же время, срезы должны быть косыми, чтобы там не застаивалась вода.

. В то же время, срезы должны быть косыми, чтобы там не застаивалась вода. Обрезку выполняют на наружную почку, чтобы отросшие побеги не перекрещивались. Таким образом, воздух и свет будут проникать внутрь куста.

Укрытие роз на зиму

Перед тим, як укривати троянди, пагони потрібно нахилити до землі. Це треба зробити, поки вони ще не затверділи, тому що в мороз це буде складно виконати і можна пошкодити квіти.

Після цього вкриваємо квіти агроволокном: там температура трохи вища, ніж на вулиці. Це вбереже квіти від раптової зміни погоди, сонячних променів та морозів. Це своєрідний бар'єр між рослиною та різкими перепадами температури.